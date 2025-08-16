news_header_top
Общество 16 августа 2025 10:02

Авторынок Саудовской Аравии вырос на 10% с начала года: одна марка занимает 26,7% рынка

По итогам января-июня 2025 года объем автомобильного рынка в Саудовской Аравии вырос на 10%, составив 409 772 машины, пишет «Автостат».

Лидер в рейтинге марок – Toyota (+5,2%). Причем «японец» занимает 26,7% всего авторынка страны. Второе место досталось Hyundai (+6,2% в сравнении с прошлым годом). Замыкает топ-3 Kia (+27,2%).

По продажам лучшая динамика – у Mazda (+85,8%) и Kia (+27,2%), а худшая – Geely (-27,0%) и Changan (-19,4%).

Самой продаваемой моделью в Саудовской Аравии стал Hyundai Accent, чьи продажи увеличились на 2,1%. На втором месте – Kia Pegas (+63,7%).

