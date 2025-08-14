Автоэксперт Баканов объяснил, почему нельзя удалять катализатор в машине

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно законодательству, удалять катализатор в машине нельзя, поскольку это повышает токсичность выхлопных газов. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

Он напомнил, что катализатор – это система, которая служит для чистки выхлопных газов от вредных примесей.

«С точки зрения производителя, человек, который удаляет катализатор, вмешивается в конструкцию автомобиля и нарушает токсичность выхлопных газов. Конечно, с точки зрения законодательства, удалять его не запрещено, но закон запрещает эксплуатировать автомобиль без катализатора, это нарушение техрегламента», – отметил собеседник агентства.

Однако, по словам автоэксперта, есть машины, у которых катализатор либо служит недолгое время, либо становится источником повреждений в двигателе.

«В силу некачественного топлива или несоблюдения водителем регламента замены свечей зажигания катализатор преждевременно выходит из строя: он может забиваться, и впоследствии его материалы крошатся, а эти частицы могут попадать в камеру сгорания и работать как абразивная пыль. Иными словами, двигатель начинает в процессе работы натирать стенки цилиндров, а далее образуются задиры, падает компрессия», – объяснил Баканов.

Он подчеркнул, что в связи с высокой стоимостью нового катализатора автомобилисты решают его удалить, чтобы избежать этих проблем и продлить срок службы автомобиля с наименьшими затратами.

«Удаление катализатора – это многолетняя практика, которая сформировалась в связи с дороговизной катализатора, а также долгими сроками эксплуатации автомобиля. По-хорошему этого делать нельзя, поскольку это загрязнение нашей окружающей среды. Но в текущих реалиях такая операция становится выходом из положения, который позволяет продлить срок службы двигателя, автомобиля и эксплуатировать его дольше с наименьшими затратами и проблемами, связанными с катализатором», – резюмировал автоэксперт.