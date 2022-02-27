Австрия и Норвегия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

Норвегия и Австрия закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Об этом передает ТАСС.

Норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт рассказала, что руководство страны проконсультировалось с северными соседями и решило закрыть воздушное пространство для самолетов РФ одновременно с ними.

Об аналогичном решении, которое должно вступить в силу в 17:00 по московскому времени, сообщил и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия также закрывает свое воздушное пространство и аэропорты для российских самолетов с 15:00», — заявил Нехаммер в Twitter.

Первой свое воздушное пространство из-за специальной военной операции России, развернутой по просьбе глав республик Донбасса о помощи, закрыла Великобритания. В ответ российская сторона направила британским авиакомпаниям уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении между странами. 25 февраля Россия запретила полеты в своем воздушном пространстве для самолетов Королевства.