Россия закрыла воздушное пространство для британских самолетов

25 февраля Россия запретила полеты в своем воздушном пространстве для самолетов Великобритании, сообщила Росавиация.

«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лиц, связанных с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — сообщило ведомство.

Накануне из-за специальной военной операции России, развернутой по просьбе глав республик Донбасса о помощи, Великобритания запретила российской авиакомпании «Аэрофлот» выполнять ежедневные рейсы в Лондон из Москвы.

В ответ российская сторона направила британским авиакомпаниям уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении между странами. В этом документе, в частности, сказано, что авиакомпаниям будут предоставляться «справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов».

Росавиация отметила, что российская сторона также предложила провести консультации, но Великобритания ответила отрицательно.