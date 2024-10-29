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Политика 29 октября 2024 12:01

Австралийские СМИ назвали саммит БРИКС более важным, чем встречи G7 и G20

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Впервые в истории саммит БРИКС, который прошел в Казани, стал более представительным в глобальном масштабе форумом, чем встречи в рамках «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Такое мнение выразил обозреватель Джерри Грей в статье для австралийского ресурса Pearls & Irritations.

«[Западные] СМИ утверждают, что в саммите в Казани приняли участие более 20 стран, но стараются не упоминать, что на самом деле на встрече присутствовали 36 государств и более 20 из них были представлены на уровне лидеров», – пишет Грей.

Также он указывает на то, Президент ЮАР и Премьер-министр Индии предпочли принять участие в саммите БРИКС в Казани, нежели во встрече стран Содружества под председательством Великобритании.

По словам Грея, деятельность БРИКС «основана на соблюдении Устава ООН и направлена на устранение барьеров на пути глобального процветания».

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#саммит БРИКС #БРИКС #Большая семерка #большая двадцатка
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