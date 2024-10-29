Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Австралийские СМИ назвали саммит БРИКС более важным, чем встречи G7 и G20
Впервые в истории саммит БРИКС, который прошел в Казани, стал более представительным в глобальном масштабе форумом, чем встречи в рамках «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Такое мнение выразил обозреватель Джерри Грей в статье для австралийского ресурса Pearls & Irritations.
«[Западные] СМИ утверждают, что в саммите в Казани приняли участие более 20 стран, но стараются не упоминать, что на самом деле на встрече присутствовали 36 государств и более 20 из них были представлены на уровне лидеров», – пишет Грей.
Также он указывает на то, Президент ЮАР и Премьер-министр Индии предпочли принять участие в саммите БРИКС в Казани, нежели во встрече стран Содружества под председательством Великобритании.
По словам Грея, деятельность БРИКС «основана на соблюдении Устава ООН и направлена на устранение барьеров на пути глобального процветания».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»