Впервые в истории саммит БРИКС, который прошел в Казани, стал более представительным в глобальном масштабе форумом, чем встречи в рамках «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Такое мнение выразил обозреватель Джерри Грей в статье для австралийского ресурса Pearls & Irritations.

«[Западные] СМИ утверждают, что в саммите в Казани приняли участие более 20 стран, но стараются не упоминать, что на самом деле на встрече присутствовали 36 государств и более 20 из них были представлены на уровне лидеров», – пишет Грей.

Также он указывает на то, Президент ЮАР и Премьер-министр Индии предпочли принять участие в саммите БРИКС в Казани, нежели во встрече стран Содружества под председательством Великобритании.

По словам Грея, деятельность БРИКС «основана на соблюдении Устава ООН и направлена на устранение барьеров на пути глобального процветания».