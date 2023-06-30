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Авиасалон МАКС окончательно перенесен на 2024 год
XVI Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти в этом году, перенесен на 2024 год. Об этом сообщается на сайте авиасалона.
При этом МАКС, который обычно проводится раз в два года, состоится и в 2025 году, уточняют организаторы мероприятия.
Вместе с тем продолжается «работа с действующими и перспективными участниками и экспонентами МАКС, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны», подчеркивают в АО «Авиасалон».
О вероятном переносе Международного авиационно-космического салона на 2024 год ранее рассказали в госкорпорации «Ростех». Еще до этого о соответствующих планах со ссылкой на источники сообщили некоторые СМИ.
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