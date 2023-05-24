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СМИ сообщили о переносе авиасалона МАКС с лета 2023 года
Проведение авиасалона МАКС, который должен пройти в подмосковном Жуковском, будет перенесено на более поздний срок. Об этом со ссылкой на источники сообщают РИА Новости и ТАСС.
По данным собеседников РИА Новости, близких к выставке и компаниям, авиасалон либо уже отменен, либо его судьбу предполагается решить на совещании завтра, 25 мая.
«По его (совещания — прим. Т-и) итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год», — пояснил один из источников, знакомых с ситуацией.
В свою очередь источник ТАСС заявил, что МАКС в этом году уже точно не состоится, провести его предполагается в 2024-м. Впрочем, окончательно утвердить это решение, по его словам, должны будут все-таки завтра.
«Да, МАКС-2023 проходить не будет, подготовка к летной программе уже отменена», — уточнил другой собеседник агентства.
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