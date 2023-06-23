Проведение авиасалона МАКС могут отложить до 2024 года

Международный авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов, сообщает ТАСС.

«Но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя», — уточнил менеджер Ростеха в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Ранее СМИ со ссылкой на источники уже сообщали, что мероприятие планируется отложить до следующего года.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля в городе Жуковском Московской области.