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Проведение авиасалона МАКС могут отложить до 2024 года
Международный авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов, сообщает ТАСС.
«Но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя», — уточнил менеджер Ростеха в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).
Ранее СМИ со ссылкой на источники уже сообщали, что мероприятие планируется отложить до следующего года.
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