Из Татарстана запланированы субсидируемые авиарейсы по 34 направлениям

В этом году бюджетом Татарстана будет субсидироваться 34 маршрута, из них 25 направлений – из аэропорта Казани, три – из Нижнекамска и пять – из Бугульмы. Об этом сообщила начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Мария Захватова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Республика поддерживает перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по внутренним линиям», – сказала она.

Из Казани будут субсидируемыми авиарейсы в Астрахань, Архангельск, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Калугу, Кемерово, Киров, Мурманск, Магнитогорск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самару, Салехард, Тобольск, Улан-Удэ, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль.

Из Нижнекамска просубсидируют рейсы в Новый Уренгой, Нижневартовск, Тобольск. Из Бугульмы более дешевыми для пассажиров перевозки будут в Новый Уренгой, Ноябрьск, Нижневартовск, Сургут и Усинск.

В прошлом году бюджетом Татарстана субсидировано 34 маршрута, в том числе 26 из Казани.