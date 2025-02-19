news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 19 февраля 2025 13:16

Из Татарстана запланированы субсидируемые авиарейсы по 34 направлениям

В этом году бюджетом Татарстана будет субсидироваться 34 маршрута, из них 25 направлений – из аэропорта Казани, три – из Нижнекамска и пять – из Бугульмы. Об этом сообщила начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Мария Захватова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Республика поддерживает перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по внутренним линиям», – сказала она.

Из Казани будут субсидируемыми авиарейсы в Астрахань, Архангельск, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Калугу, Кемерово, Киров, Мурманск, Магнитогорск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самару, Салехард, Тобольск, Улан-Удэ, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль.

Из Нижнекамска просубсидируют рейсы в Новый Уренгой, Нижневартовск, Тобольск. Из Бугульмы более дешевыми для пассажиров перевозки будут в Новый Уренгой, Ноябрьск, Нижневартовск, Сургут и Усинск.

В прошлом году бюджетом Татарстана субсидировано 34 маршрута, в том числе 26 из Казани.

#субсидируемые рейсы #авиарейсы #авиасообщение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

18 февраля 2025
Больничный в 2025 году: как открыть, кому полагается и сколько заплатят

Больничный в 2025 году: как открыть, кому полагается и сколько заплатят

18 февраля 2025