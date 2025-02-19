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Из Казани весной откроются авиарейсы в Астрахань и Оренбург. По этим направлениям самолеты будут летать два раза в неделю, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис.

Рейс Казань – Астрахань будет выполняться с 5 мая до конца сентября. Полеты запланированы по понедельникам и средам.

Рейс Казань – Оренбург запустят 4 марта. Полеты по вторникам и пятницам продлятся до конца декабря.

Оба рейса будут субсидируемыми благодаря поддержке со стороны Татарстана в части их софинансирования, отметил Маттис.