news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 19 февраля 2025 11:35

Из Казани весной откроются авиарейсы в Астрахань и Оренбург

Из Казани весной откроются авиарейсы в Астрахань и Оренбург
Фото: © «Татар-информ»

Из Казани весной откроются авиарейсы в Астрахань и Оренбург. По этим направлениям самолеты будут летать два раза в неделю, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис.

Рейс Казань – Астрахань будет выполняться с 5 мая до конца сентября. Полеты запланированы по понедельникам и средам.

Рейс Казань – Оренбург запустят 4 марта. Полеты по вторникам и пятницам продлятся до конца декабря.

Оба рейса будут субсидируемыми благодаря поддержке со стороны Татарстана в части их софинансирования, отметил Маттис.

#открытие авиарейсов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

18 февраля 2025
Больничный в 2025 году: как открыть, кому полагается и сколько заплатят

Больничный в 2025 году: как открыть, кому полагается и сколько заплатят

18 февраля 2025