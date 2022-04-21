Песошин: «Сомнений, что все программы в Татарстане будут выполнены, нет ни малейших»

Волна западных санкций оказалась мелкой для экономики Татарстана. Бизнес создает новые производственные схемы и занимает освободившиеся ниши, сельчане обеспечены семенами, удобрениями и техникой. В свою очередь власти сохранят все госпрограммы для улучшения качества жизни. О новых реалиях рассказал Премьер-министр Алексей Песошин в парламенте РТ.

Выступление с отчетом о работе Правительства РТ в 2021 году Алексей Песошин по традиции начал со статистики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сельчане обеспечены впрок семенами и удобрениями, а горожане перестали запасаться сахаром

Выступление с отчетом о работе Правительства РТ в 2021 году Алексей Песошин по традиции начал со статистики. Он озвучил, что валовый региональный продукт республики составил почти 3,3 трлн рублей и вырос на 3,8%. Драйверами роста экономики стал ввод новых производственных мощностей, увеличение выпуска нефтепродуктов, химической продукции, машиностроения, а также восстановление потребительского рынка после пандемии.

Премьер-министр рассказал о вводе жилья и соцобъектов, собранному урожаю и налогам, прошелся по инфраструктурным проектам.

«В прошлом году начата реализация сразу несколько масштабных проектов. Это скоростная автомобильная дорога М12 “Москва-Казань” с мостовым переходом через Волгу, дублер Горьковского шоссе, строительство Вознесенского тракта и участка Большого Казанского кольца», - привел ряд примеров Песошин.

В прошлом году была начата реализация проекта скоростной автомобильной дороги М12 “Москва-Казань” с мостовым переходом через Волгу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После Премьер подошел к главной теме: санкционному давлению на Россию, которое существенно затронуло Татарстан, - локомотив экономики страны.

Он напомнил, что в конце февраля-начале марта в торговых сетях фиксировался наплыв покупателей, которые запасались впрок, прежде всего, товарами длительного хранения. В этот период приоритетом стало обеспечение бесперебойных поставок товаров на прилавки. Для нужд социальной сферы и работы хлебобулочных предприятий в республике был создан резервный фонд сахара и муки, сохранены меры поддержки производства социальных хлебов с компенсацией затрат производителям до 4,5 рублей на килограмм продукции.

«Сейчас, по результатам анализа данных контрольно-кассовой техники, можно констатировать, что розничные продажи продуктов длительного хранения стабилизировались и находятся на уровне средних объемов потребления. Объекты торговли работают штатно, для удовлетворения спроса в распределительных центрах запасов достаточно. Повышенное внимание уделяется вопросу продовольственной безопасности. Под урожай текущего года посеяны озимые культуры на площади почти 480 тысяч гектар. Обеспеченность семенами под яровой сев составляет 115%. В целях исключения импортозависимости сформирован перечень поставщиков отечественных семян технических, овощных культур и средств защиты растений. Удобрения поставляются хозяйствам в соответствии с ранее утвержденным графиком. Вся техника для проведения весенне-полевых работ подготовлена в полном объеме», - отметил Премьер-министр РТ.

В Татарстане создан каталог для импортозамещения более 100 тыс. видов продукции

Глава Правительства Татарстана подробно рассказал о мерах поддержки, которые оказывают бизнесу в условиях санкций. В частности, 55 предприятий республики были включены в федеральный перечень системообразующих компаний. Это позволяет им пользоваться широкими мерами поддержками, например, льготным кредитованием.

«Для замещения импорта на базе Республиканского маркетингового центра создан спецкаталог предложений, в котором уже собрано более 100 тыс. наименований аналогичной продукции» Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также Правительством РФ принято решение о докапитализации региональных фондов развития промышленности.

«Для бесперебойного функционирования предприятий важнейшим вопросом является импортозамещение. Доля импорта была значительная. Так, например, за последние 2 года более 21% закупок для государственных и муниципальных учреждений приходилось на недружественные страны. Для замещения импорта на базе Республиканского маркетингового центра создан спецкаталог предложений, в котором уже собрано более 100 тыс. наименований аналогичной продукции, поставляемой российскими, в том числе татарстанскими производителями и поставщиками. База продолжает пополняться. И чем она больше, тем больше возможностей для импортозамещения. И уже есть успешные примеры формирования новых производственных цепочек», - рассказал Песошин.

По его словам, анализ импортных составляющих позволяет находить новые производственные ниши. Спрос сейчас формируется по всей стране и очень важно локализовать производства для его удовлетворения на территории республики, используя в том числе наши промышленные площадки. Песошин уточнил, что предприятия республики уже наладили производство более 2 тыс. наименований деталей на импортную сельскохозяйственную технику и оборудование.

«Определены приоритетные направления развития нефтехимии. Среди данных направлений - организация производства этилена, изоцианатов, каучука, циклопентана, синтетических смол, малеинового ангидрида и других продуктов, не выпускающихся в стране», - перечислил глава Правительства РТ.

Песошин пояснил, что к разработке импортозамещающей продукции привлечены около 100 малых и средних республиканских предприятий республики в сфере химической промышленности.

Аналогичные процессы происходят и в машиностроении. Из-за сложностей с импортными комплектующими КАМАЗ пока вынужденно перешел на выпуск машин устаревшего семейства К-2 и К-3. Однако за счет имеющихся складских остатков выпуск и отгрузка новых моделей К-4 и К-5 продолжается. При этом предприятие ставит задачу локализовать импортные комплектующие и приступить к сборке автомобилей К-5 с января 2023 года. Одновременно Казанский авиазавод прорабатывает вопросы замещения импортных комплектующих с учетом перспектив увеличения потребности в самолётах Ту-214 отечественными авиакомпаниями.

КАМАЗ пока вынужденно перешел на выпуск машин устаревшего семейства К-2 и К-3. Однако за счет имеющихся складских остатков выпуск и отгрузка новых моделей К-4 и К-5 продолжается Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство РФ выделило Татарстане 856 млн рублей на мероприятия по снижению безработицы

В своем докладе глава Правительства сделал обзор ситуации на рынке труда. По его словам, Татарстану выделено из резервного фонда РФ 856 млн рублей на организацию временной занятости для 11 тыс. работников, находящихся под риском увольнения и профессионального обучения 3,5 тыс. работников промпредприятий.

«При этом угроза напряженности на рынке труда с учетом высвобождения работников предприятий, в производстве продукции которых используются импортные комплектующие, сохраняется. Поэтому осуществляется ежедневный мониторинг, который позволяет оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию. Вопрос находится на контроле», - доложил Песошин.

Премьер-министр РТ рассказал и о мерах социальной поддержки населению. Он подчеркнул, что сейчас стоит задача оказать помощь тем, кто наиболее уязвим – многодетным, малообеспеченным семьям, инвалидам. Он напомнил, что Татарстан стал одним из первых регионов страны, где перешли к внедрению адресности региональных программ. Каждый второй рубль в республике направляется на поддержку семей с детьми. В том числе за счет бюджета республики продолжаются единовременные выплаты женщинам, проживающим на селе, при рождении детей.

«Также из бюджета республики семьям с доходами ниже прожиточного минимума предоставляются: электронный сертификат на 10 тысяч рублей в год на лекарственные средства детям в возрасте до 3 лет; комплекты принадлежностей для новорожденных; а многодетным полностью компенсируется плата за детский сад», - уточнил Песошин.

Каждый второй рубль в республике направляется на поддержку семей с детьми Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Премьера, для помощи татарстанцам год от года расширяется практика заключения социальных контрактов. В 2022 году этим инструментом смогут воспользоваться также малообеспеченные жители села, имеющие значительные объемы паевых земель. Кроме того, в два раза увеличен размер единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности при заключении социального контракта – до 150 тыс. рублей.

«Что касается программы “Наш двор”, принято решение увеличить лимит с 8 до 9 млрд рублей»

После выступления депутаты Госсовета РТ попросили Алексея Песошина уточнить некоторые моменты доклада. Например, парламентарий Алексей Созинов попросил рассказать о ходе исполнения госпрограмм в условиях санкций.

«В 2022 году в республике действуют 44 госпрограммы на 47 млрд рублей, все программы прошлого года сохранены. Ни одной значимой программы не уменьшилось, просто какие-то были объединены. Что касается программы “Наш двор”, Президентом республики принято решение увеличить лимит в связи с ростом цен на некоторые комплектующие и материалы с 8 до 9 млрд рублей», — ответил Песошин.

Глава Правительства РТ уточнил, что в этом году количество попавших в программу дворов увеличат с 1 тыс. до 1,2 тыс.

«Сомнений в том, что все программы будут выполнены, нет ни малейших. Они могут просто немного скорректироваться», — подчеркнул докладчик.

Депутат Геннадий Глушков затронул проблему обманутых дольщиков. Он попросил рассказать, как решается вопрос и нет ли рисков повторения срывов сдачи домов по долевому строительству в будущем.

Депутат Геннадий Глушков затронул проблему обманутых дольщиков. Он попросил рассказать, как решается вопрос и нет ли рисков повторения срывов сдачи домов по долевому строительству Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В прошлом году ввели девять проблемных объектов – 187 тыс. квадратных метров. 2 405 человек перешли из категории “обманутых дольщиков” в категорию “счастливых жильцов”. Осталось шесть объектов. Это 469 дольщиков, общая площадь помещений – 22 тыс. кв. метров», – рассказал глава Правительства РТ.

Песошин уточнил, что из двух жилых домов один будет достроен до конца этого года. «По второму дому вопрос решается через ДОМ.РФ по программе софинансирования “60 на 40”. Деньги обозначены и со стороны республики, и со стороны ДОМ.РФ. Нужно провести юридические формальности», – добавил он.

Премьер-министр РТ сообщил, что еще два дома были сданы в прошлом году в казанском жилом комплексе «МЧС». Но на их территориях ведутся работы по двум парковкам. «Ожидаем, что до конца года парковки будут доделаны. И еще два дома находятся в Нижнекамске. Это дома, в которых нет ни одного дольщика физлица, там есть юридическое лицо, которое владеет некоторыми помещениями. Но это не обманутые дольщики, другая категория. Нужно провести юридические процедуры», – продолжил он.

Глава Правительства РТ напомнил, что проблема обманутых дольщиков возникла в 2007 году. До 2021 года был введен в эксплуатацию 141 проблемный объект. «Это 18 087 дольщиков. Введено 1 млн 324 тыс. квадратных метров жилья. Мы не видим опасность, что проблема обманутых дольщиков до конца года не будет решена», – заключил он.

По словам Песошина пока нельзя предугадать появятся ли новые обманутые дольщики, но из всех новых жилых домов, 92,5% идет через счета эскроу, что создает гарантии завершения этих объектов.

В Правительстве Татарстана не видят риска неисполнения нацпроектов в республике

Депутат Ильшат Аминов спросил, какие перспективы развития ждут Казанский авиазавод имени Горбунова в свете новой программы развития авиационной отрасли страны. Алексей Песошин ответил, что завод до 2026 года планирует поставить на крыло 20 самолетов Ту-214 для авиакомпаний России.

«Сейчас есть установка: следующий год – это 3 самолета, потом – 7 и 10 до 2025 и 2026 годов. Пока выпуск 20 самолетов оговорен», – сказал Песошин.

По словам Премьер-министра РТ, все обязательства, которые взял на себя Татарстан в 2022 году в части исполнения национальных проектов будут исполнены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, для этого предприятию нужно наладить кооперационные цепочки в рамках Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Поскольку несмотря на большие вложения в завод по федеральным программам, там остались «белые пятна».

«По поводу вопроса, что этим сейчас не занимаются, я могу сказать, что Рустам Нургалиевич Минниханов сейчас является председателем Совета директоров АО “Туполев”», - подчеркнул Песошин, посмотрев в сторону Президента Татарстана. «Как можно не заниматься этим вопросом?» - задал глава Правительства встречный вопрос.

Один из последних вопросов касался рисков исполнения нацпроеков. Его задал депутат Азат Зиганшин.

По словам Премьер-министра РТ, все обязательства, которые взял на себя Татарстан в 2022 году в части исполнения национальных проектов будут исполнены, никаких опасений срыва работ или поставок нет.

«Я не вижу ни малейшего риска по нацпроектам. Мы осваиваем гораздо большие суммы, по более крупным мероприятиям. В этом году нацпроекты – это 29,4 млрд рублей. Из них 19,1 млрд рублей – это федеральная часть. Предусмотрено 148 мероприятий. Это не те объемы, из-за которых нужно беспокоиться», — сказал Песошин.

Премьер-министр РТ напомнил, что в стране накануне был принят пакет антикризисных мер, которые в числе прочего позволяют корректировать цены и переходить на другие виды оборудования в рамках госзаказов. Таким образом у заказчиков и поставщиков появляются новые возможности по исполнению своих обязательств.

«Я не вижу никаких рисков по нацпроектам», — подчеркнул глава Правительства РТ.