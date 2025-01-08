Росавиация объявила об открытии неба над Казанью и Нижнекамском после ограничений

В аэропортах Казани и Нижнекамска утром вводились временные ограничения на полеты. Как сообщает Росавиация, ограничения были сняты в 08:00 (мск).

Кроме того, ограничения вводились в аэропортах Саратова и Ульяновска. В настоящее время авиагавани работают в штатном режиме.

В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений «уходов» самолетов на запасные аэродромы не было.

Напомним, сегодня авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила авиарейс из Баку в Казань. Как заявили в пресс-службе компании, решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана «Ковер».