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Росавиация объявила об открытии неба над Казанью и Нижнекамском после ограничений
В аэропортах Казани и Нижнекамска утром вводились временные ограничения на полеты. Как сообщает Росавиация, ограничения были сняты в 08:00 (мск).
Кроме того, ограничения вводились в аэропортах Саратова и Ульяновска. В настоящее время авиагавани работают в штатном режиме.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений «уходов» самолетов на запасные аэродромы не было.
Напомним, сегодня авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила авиарейс из Баку в Казань. Как заявили в пресс-службе компании, решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана «Ковер».
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