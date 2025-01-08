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Из-за плана «Ковер» Azerbaijan Airlines отменил авиарейс из Баку в Казань
Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из Баку в Казань отменен из-за плана «Ковер». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, пишет ТАСС.
«Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана „Ковер”», – говорится в сообщении.
В свою очередь информации от Росавиации о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом «Казань» еще нет.
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