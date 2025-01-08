Из-за плана «Ковер» Azerbaijan Airlines отменил авиарейс из Баку в Казань

Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из Баку в Казань отменен из-за плана «Ковер». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, пишет ТАСС.

«Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана „Ковер”», – говорится в сообщении.

В свою очередь информации от Росавиации о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом «Казань» еще нет.