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Происшествия 8 января 2025 09:39

Из-за плана «Ковер» Azerbaijan Airlines отменил авиарейс из Баку в Казань

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Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из Баку в Казань отменен из-за плана «Ковер». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, пишет ТАСС.

«Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана „Ковер”», – говорится в сообщении.

В свою очередь информации от Росавиации о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом «Казань» еще нет.

#аэропорт Казань
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