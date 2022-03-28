Авиация РФ за сутки поразила 41 военный объект на Украине

За сутки российской авиации удалось уничтожить 41 объект ВСУ. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

«Среди них две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники», — перечислил Конашенков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что авиация и средства ПВО России за день сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников.

Специальная военная операция на Украине стартовала 24 февраля. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, главная цель ВС РФ — защита мирного населения, вот уже восемь лет подвергающегося агрессии со стороны киевского режима.