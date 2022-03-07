Аудиторская компания EY прекращает работу в России

Аудиторская компания Ernst & Young объявила, что прекращает свою деятельность в России. Об этом передает РИА Новости.

В заявлении EY говорится, что они не будут обслуживать «никаких российских правительственных клиентов, государственные предприятия или находящиеся под санкциями фирмы и частных лиц во всем мире».

Отмечается, что началась реструктуризация подразделения в России для того, чтобы отделить его от глобальной сети. В РФ работает более 4,7 тыс. сотрудников.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Также разные зарубежные компании начали сообщать о том, что приостанавливают свою деятельность на российской территории, в том числе Puma, Sephora, IKEA и др.