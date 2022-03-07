Sephora в течение суток приостановит работу в России

Ретейлер косметики и парфюмерии Sephora подтвердил, что временно прекратит работу в России. Магазины бренда будут закрыты, также прекратятся онлайн-продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью с работой, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. В течение следующих 24 часов мы закроем наши магазины и онлайн-продажи», — отмечается в сообщении.

Тем не менее Sephora подчеркивает, что будет оказывать поддержку своей команде в России.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав Донецкой и Луганской народных республик, попросивших о помощи в отражении украинских атак. Страны Запада осудили действия России, а также ужесточили санкции против нее.