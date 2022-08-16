АТОР: За семь месяцев турпоток из России в Европу упал более чем на 90%

За семь месяцев из России в Европу отправилось на 90-95% меньше туристов, чем в доковидное время. Об этом со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе сообщает РИА Новости.

«Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10% от того объема, который был в доковидное время», — отметила специалист.

Уже в июле она отмечала, что число отдыхающих в Европе россиян снизилось с нескольких миллионов до десятков тысяч. Однако, добавила Ломидзе, это еще не предел, учитывая обсуждение нового пакета санкций и запрет на выдачу шенгенских виз для россиян.

Напомним, что в сентябре Финляндия планирует в 10 раз сократить выдачу туристических виз россиянам. С 18 августа не пускать к себе россиян с шенгенскими визами намерена Эстония.