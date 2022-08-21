АТОР: По итогам летнего сезона этого года турпоток в Крым снизился на 50%

По итогам летнего сезона 2022 года число посетивших Крым туристов снизилось примерно на 50%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, сообщает агентство «Прайм».

«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — констатировал представитель отрасли.

По словам Ромашкина, около 95% туристов этим летом прибыли в Крым на автомобилях и только 5% добрались до полуострова на поездах. Аэропорт Симферополя, как и воздушные гавани еще десяти городов, закрыт для гражданских самолетов с начала специальной военной операции на Украине. В прошлом году в Крым на авто приехали от 60 до 62% отдыхающих, а остальные прилетели.

Впрочем, снизился турпоток и в другие города побережья Черного моря. На 10–12% уменьшилось число отдыхающих в Анапе. И даже Сочи «по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом». При этом именно там зафиксирован максимальный рост цен — в среднем на 15%, уточнил эксперт.

«Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов», — добавил вице-президент АТОР.

На этом фоне увеличился турпоток в Дагестан (на 40%), а также в соседнюю Абхазию (на 10%). Ромашкин связал это с тем, что отдых в этой стране на 10–15% дешевле, чем в Сочи.