Росавиация продлила ограничение полетов на юге России еще на неделю

Временное ограничение полетов на юге России вновь продлили. Информация об этом размещена на сайте Росавиации.

«Режим <…> продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении.

Ограничение касается аэропортов 11 городов – Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиаперевозчики могут организовать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.