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АСВ упростило процедуру подачи требования кредитора для владельцев QIWI-кошельков
Упрощена процедура подачи требования кредитора для владельцев QIWI-кошельков. Воспользоваться таким методом смогут граждане от 18 лет, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
Теперь владельцы электронных кошельков смогут добиться включения в реестр требований кредиторов через личный кабинет платежного сервиса.
«В таком порядке предъявить требование кредитора могут граждане России старше 18 лет, которые ранее прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI-кошелек», — объяснили в телеграм-канале АСВ.
Заявка должна сопровождаться выпиской сотового оператора, которая подтвердит оформление QIWI-кошелька на этот номер.
В АСВ уточнили, что требования могут быть предъявлены в период до завершения ликвидации кредитной организации. Если оно будет получено после закрытия реестра, то будет удовлетворено за счет имущества банка, которое останется по завершении расчетов с кредиторами соответствующей очереди.
Центральный банк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви банка» 21 февраля. Регулятор объяснил отзыв лицензии тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы и его нормативные акты, а также «систематически» допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации <...> доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Выплаты страхового возмещения вкладчикам стартовали 29 февраля. Как сообщал «Татар-информ», вкладчиками банка в том числе являлись 325 татарстанцев.
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