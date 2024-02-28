Вкладчиками QIWI Банка были 325 татарстанцев: сколько денег они хранили

Татарстанцы (физлица, в том числе ИП) хранили на банковских счетах QIWI Банка в общей сложности 53,7 млн рублей. Общее количество вкладчиков составляло 325 человек, пишет РБК Татарстан.

Также в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) добавили, что не располагают данными об объеме средств на электронных кошельках, которые открывали татарстанцы.

Напомним, приказ ЦБ об отзыве у QIWI Банка лицензии подписали 21 февраля 2024 года. В качестве временной администрации по управлению этим банком назначили АСВ.

В Казани отделение QIWI Банка находилось на ул. Московская. Как и отделение в других городах РФ, казанский офис закрыли в день отзыва лицензии.

Отзыв лицензии у QIWI Банка стал первым за полтора года. В ЦБ объяснили, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. В течение года он 5 раз применял к банку меры, включая ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, по данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».