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Вкладчиками QIWI Банка были 325 татарстанцев: сколько денег они хранили
Татарстанцы (физлица, в том числе ИП) хранили на банковских счетах QIWI Банка в общей сложности 53,7 млн рублей. Общее количество вкладчиков составляло 325 человек, пишет РБК Татарстан.
Также в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) добавили, что не располагают данными об объеме средств на электронных кошельках, которые открывали татарстанцы.
Напомним, приказ ЦБ об отзыве у QIWI Банка лицензии подписали 21 февраля 2024 года. В качестве временной администрации по управлению этим банком назначили АСВ.
В Казани отделение QIWI Банка находилось на ул. Московская. Как и отделение в других городах РФ, казанский офис закрыли в день отзыва лицензии.
Отзыв лицензии у QIWI Банка стал первым за полтора года. В ЦБ объяснили, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. В течение года он 5 раз применял к банку меры, включая ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, по данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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