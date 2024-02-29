Стартовали выплаты страхового возмещения вкладчикам QIWI Банка

С 29 февраля «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам QIWI Банка.

«Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться с 29 февраля 2024 года через ПАО "БАНК УРАЛСИБ", действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента», — говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

Чтобы получить страховое возмещение при личном обращении в банк-агент вкладчику надо представить только паспорт и заполнить предоставляемую банком-агентом форму заявления о выплате возмещения.

Перечень подразделений банка Уралсиб и режим их работы размещены на сайте Агентства. Указанную информацию можно получить также по телефонам горячих линий кредитной организации: 8-800-250-57-57, 8-800-200-55-20, Агентство — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

Выплата возмещения будет осуществляться до даты завершения ликвидационных процедур в отношении QIWI Банка. Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения по счетам (вкладам) можно также получить по телефону горячей линии Агентства — 8-800-200-08-05.

Напомним, лицензию у QIWI Банка отозвал ЦБ РФ 21 февраля 2024 года. В качестве временной администрации по управлению этим банком назначили АСВ.

В Казани отделение QIWI Банка находилось на ул. Московская. Как и отделение в других городах РФ, казанский офис закрыли в день отзыва лицензии.

Ранее сообщалось, сколько денег хранили вкладчики из РТ на счетах QIWI Банка — их было 325 человек.