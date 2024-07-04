АСВ начнет выплаты кредиторам «Киви банка» 12 июля

Агентство по страхованию вкладов 12 июля приступит к выплатам кредиторам АО «Киви банк», у которого ранее была отозвана лицензия. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Всего АСВ направит на расчеты с кредиторами финансового учреждения 27,54 млрд рублей. Требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в полном объеме, уточнили в агентстве.

В свою очередь первый транш выплат кредиторам третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, составит 80,43% суммы установленных требований.

В дальнейшем, после завершения продажи ликвидных ценных бумаг, требования кредиторов третьей очереди будут погашены полностью, заверили в госкорпорации.

Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии Агентства по страхованию вкладов: 8 (800) 200-08-05, а также на его сайте в разделе «Банки / Ликвидация и конкурсное производство / КИВИ Банк (АО)».

Центральный банк РФ отозвал лицензию у «Киви банка», который занимал 89-е место в стране по величине активов, 21 февраля этого года. До этого, в конце января, группа QIWI продала все свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. Позднее лицензии лишился и банк «Стрела», который «помогал» «Киви».