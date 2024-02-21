«Киви банк» закрыл офисы в Москве, Петербурге и Казани

«Киви банк» после отзыва у него лицензии закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации в своем Telegram-канале.

«Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты», — сказано в заявлении «Киви банка».

В кредитной организации уточнили, что понимают наличие большого числа вопросов у своих клиентов, и заверили, что разбираются в ситуации.

«<...> и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — добавили в банке.

Сегодня утром Центральный банк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви банка». Регулятор объяснил отзыв лицензии тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы и его нормативные акты.

Кроме того, по информации Банка России, «Киви банк» «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации <…> доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Киви банк» занимал 89-е место в РФ по величине активов. В конце января группа QIWI продала все свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.