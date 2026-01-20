news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 января 2026 19:46

Астрономы рассказали о возможных полярных сияниях предстоящей ночью

Читайте нас в
Телеграм
Астрономы рассказали о возможных полярных сияниях предстоящей ночью
Полярное сияние в ноябре 2025 года
Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

В ближайшие два-три часа ожидается быстрый рост свечения неба в европейской части России. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По словам астрономов, хотя условия для наблюдения полярных сияний могут быть не такими феноменальными, как минувшей ночью, но это может быть самым большим шансом увидеть их не только за этот год, но, возможно, и за несколько ближайших лет.

Индекс интенсивности полярных сияний и теоретически возможная широта наблюдений для ночного времени в восточном полушарии

«Солнечная активность идет на спад, и никто не знает, когда в этом цикле снова будут сильные вспышки напротив Земли и случатся ли они вообще», – пояснили специалисты.

Согласно прогнозу исследователей, в Казани вероятность полярных сияний на 19.57 20 января составляет 12%, в Москве – 10%, а в Санкт-Петербурге – 43%.

Зона полярных (северных) сияний над территорией России

Случившаяся 18 января вспышка на Солнце вызвала в окрестностях Земли самый мощный в XXI веке радиационный шторм.

Видео, инфографика: xras.ru.

читайте также
Астрономы предупреждают об очень сильных магнитных бурях
Астрономы предупреждают об очень сильных магнитных бурях
Ученые зафиксировали в окрестностях Земли самый мощный в XXI веке радиационный шторм
#северное сияние
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

20 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026