Астрономы рассказали о возможных полярных сияниях предстоящей ночью

Полярное сияние в ноябре 2025 года

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

В ближайшие два-три часа ожидается быстрый рост свечения неба в европейской части России. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По словам астрономов, хотя условия для наблюдения полярных сияний могут быть не такими феноменальными, как минувшей ночью, но это может быть самым большим шансом увидеть их не только за этот год, но, возможно, и за несколько ближайших лет.

Индекс интенсивности полярных сияний и теоретически возможная широта наблюдений для ночного времени в восточном полушарии

«Солнечная активность идет на спад, и никто не знает, когда в этом цикле снова будут сильные вспышки напротив Земли и случатся ли они вообще», – пояснили специалисты.

Согласно прогнозу исследователей, в Казани вероятность полярных сияний на 19.57 20 января составляет 12%, в Москве – 10%, а в Санкт-Петербурге – 43%.

Зона полярных (северных) сияний над территорией России

Случившаяся 18 января вспышка на Солнце вызвала в окрестностях Земли самый мощный в XXI веке радиационный шторм.

Видео, инфографика: xras.ru.