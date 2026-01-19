Ученые зафиксировали в окрестностях Земли самый мощный в XXI веке радиационный шторм

Фото: t.me/lpixras

В окрестностях Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм уровня S4. Об этом сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4! Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу», – говорится в сообщении.

По данным на 22:25 мск. поток солнечных протонов составил 37 тыс. единиц. Отмечается, что рекордными в истории на данный момент считаются достигнутые еще в прошлом веке значения около 40 тыс. единиц.

«Это выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году. Это вообще необъяснимо! Достигнуто рекордное значение в XXI веке!» – сообщают ученые.