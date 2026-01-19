Астрономы предупреждают об очень сильных магнитных бурях

Завтра, 20 января, на Земле ожидаются сильные магнитные бури уровня G3 и G4 из-за произошедшей на Солнце вспышки наивысшего класса X. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Астрономы рассказали, что выброс летит фронтально в сторону Земли. Начальные скорости плазмы в момент ухода от Солнца составляли около 2000 км/с. По пути к Земле плазменное облако должно замедлиться, но оно всё равно движется очень быстро.

«Ожидающийся уровень магнитных бурь – G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний – до 50 градусов», – отметили исследователи.

Сама вспышка X1.95 произошла в группе пятен 4341 в 21.09 18 января по московскому времени. Ее продолжительность составила 59 минут. В результате зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий, уточнили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Лаборатория солнечной астрономии РАН также выложила видеозапись вспышки, съемку в течение примерно пяти часов вел телескоп SDO/AIA. Горизонтальный размер изображения – около 450 тыс. километров (треть Солнца) – это в 35 раз больше диаметра Земли, пояснили специалисты.

По предварительной информации, вспышка привела к полному или частичному разрушению сразу двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце правее и выше ее центра. Попавшее на кадры поджигание ярких лент, очертания которых совпадают с положением протуберанцев, указывают на активное взрывное разрушение последних.

По данным NASA, при геомагнитных бурях уровня G3 может потребоваться корректировка напряжения на системах энергопитания. Вероятны проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, возможны перебои в работе высокочастотной радиосвязи. Северные сияния можно наблюдать на широтах до 50 градусов.

Во время геомагнитных штормов уровня G4 возможно широкое распространение проблем с контролем напряжения в электросетях. Вероятны проблемы с отслеживанием спутников, для устранения трудностей с ориентацией может понадобиться их корректировка. Радиосвязь на высоких частотах становится нерегулярной, спутниковая навигация ухудшается на несколько часов. Полярные сияния видны на широтах до 45 градусов.

Кроме того, при сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Специалисты объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.

Видео: xras.ru.