Астраханская область готова выполнить программу по аварийному жилью до конца 2022 года

Астраханская область идет опережающими темпами к выполнению программы по расселению аварийного жилья, власти намерены выполнить ее до конца текущего года. Об этом сегодня Президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Встреча прошла в очном формате в Москве, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Бабушкин сообщил, что программа, сформированная до 1 января 2017 года, на сегодня включает в себя 38 тыс. кв. метров. «И мы идем ускоренными, опережающими темпами и программу выполняем. И рассчитываем, что до конца 2022 года мы эту программу выполним», — пояснил губернатор.

Он также добавил, что в 2019 году власти области совместно с Генеральной прокуратурой по обращениям граждан выявили еще 698 домов (250 тыс. кв. метров), где проживают 18 тыс. человек. «И сегодня мы готовы в новую программу по переселению из аварийного жилья весь этот объем включить», — сказал Бабушкин.

«Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи», — акцентировал внимание Президент на существовании проблемы.

Поручение о том, что расселение аварийного жилья необходимо ускорить, Путин дал на одном из совещаний по экономическим вопросам. «Надо вытащить людей из трущоб», — подчеркнул тогда российский лидер.

О том, что программа расселения аварийного жилья будет продолжена, Президент сообщил на ежегодной большой пресс-конференции. Планируется, что программа распространится на те помещения, которые были признаны таковыми с 1 января 2017 года.