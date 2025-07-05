Асгат Сафаров: программа «Батырлар. Герои Татарстана» востребована и объединяет лучших

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель Администрации Раиса РТ, председатель Общественного совета Асгат Сафаров подчеркнул важность программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом он заявил на расширенном заседании Общественного совета программы, которое прошло на площадке Казанского федерального университета.

В заседании приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов и ветераны СВО, успешно прошедшие конкурсный отбор на обучение.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сафаров напомнил, что программа создана по поручению Президента России и является региональным аналогом федеральной инициативы «Время героев». По его словам, проект вызвал большой интерес среди участников специальной военной операции – для участия в программе было подано свыше 1,6 тыс. заявок.

«Это показатель того, что программа сегодня востребована. Даже находясь на передовой, бойцы старались найти возможность пройти все этапы отбора в соответствии со всеми техническими требованиями. На программу были отобраны лучшие из лучших - участники, показавшие максимальные результаты по итогам выполнения заданий. Большинство из них удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых задач в зоне СВО. Среди присутствующих 14 человек - кавалеры Ордена Мужества, а один из них является дважды кавалером Ордена Мужества», — отметил Сафаров.

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов. 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего было подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но были и 104 заявителя из 33 регионов РФ.

Уже в конце июня о завершении конкурсного отбора на программу для ветеранов и участников спецоперации «Батырлар. Герои Татарстана» сообщил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.

В результате был сформирован рейтинг, который стал основой для принятия Общественным советом программы «Батырлар. Герои Татарстана» решения о зачислении лучших на соответствующую программу обучения.