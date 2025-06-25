«Скоро представим итоги»: Глава Департамента госслужбы при Раисе о программе «Батырлар»

В Татарстане завершается конкурсный отбор на программу для ветеранов и участников спецоперации «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.

«Для участия в отборе заявилось 1604 человека – 1167 действующих участников СВО и 437 ветеранов. Оценочные мероприятия проводились в соответствии с утвержденным в республике порядком отбора и включали анализ анкетных данных и боевого опыта конкурсантов, их государственных и иных наград, оценку управленческого опыта и потенциала», – отметил он.

В результате был сформирован рейтинг, который станет основой для принятия Общественным советом программы «Батырлар. Герои Татарстана» решения о зачислении лучших на соответствующую программу обучения.

«В настоящее время мы завершаем необходимые проверочные мероприятия по линии правоохранительных и военных органов и в ближайшее время будем готовы представить итоговый список для утверждения Общественным советом. Также ожидаем в первой половине июля встречу Раиса Татарстана с победителями отбора», – дополнил Александр Белов.

Он подчеркнул, что Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ подготовила окончательный вариант образовательной программы профессиональной переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление», пройдя которую наши герои получат необходимые знания и навыки для работы в системе государственной и муниципальной службы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручения по созданию всех необходимых условий для прохождения обучения, включая вопросы проживания во время образовательных модулей.

«На программу в качестве спикеров будут приглашаться эксперты-профессионалы, запланированы стажировки на ведущих предприятиях и в органах власти, за каждым участником обучения будет закреплен персональный наставник», – сказал Александр Белов.