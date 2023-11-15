Фото: Институт развития городов Татарстана

В четверг, 16 ноября, в Казани пройдет открытая встреча, на которой архитекторы вместе с горожанами обсудят благоустройство парка у Большого Чайкового озера. Принять участие в обсуждении могут все желающие. Место встречи — лицей № 23 на улице Академика Лаврентьева, 6а. Начало в 18 часов.

Чайковые озера — Малое и Большое — уникальная природная территория в Ново-Савиновском районе Казани, где гнездятся чайки, а также обитает много других видов птиц, в том числе колония двух видов крачек, отметили в Институте развития городов Татарстана.

Проект развития территории вокруг Чайковых озер был разработан архитектурным бюро Miriada group под кураторством Института развития городов РТ и мэрии Казани. Также в команде с архитекторами работали специалисты по реабилитации, экологи, предприниматели и жители города. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Парк у Малого Чайкового озера находится рядом с городской больницей №7 и предназначен для реабилитации пациентов, психоэмоциональной разгрузки врачей, а также отдыха и занятий спортом горожан. В основу проекта авторы заложили концепцию «Семь источников здоровья».

Территорию вокруг Большого Чайкового озера планируют дополнить пешеходными дорожками, смотровой площадкой, террасами. Во время общественных обсуждений 16 ноября горожане смогут обсудить с архитекторами функциональное наполнение парка, а также дополнить проект своими предложениями.

Напомним, что парк «Малое Чайковое озеро» вошел в шорт-лист Международной премии городских инноваций Гуанчжоу. Это единственный проект из России, который поборется за победу в конкурсе наряду с такими странами, как Китай, Республика Корея, Турция, Греция, Германия, Индия и другими. Также сейчас он участвует в онлайн-голосовании в номинации «Приз зрительских симпатий», которое проходит на сайте премии до 30 ноября. Проголосовать за проект могут все желающие.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.