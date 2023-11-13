Казанцам напомнили о голосовании за парк «Малое Чайковое озеро» в престижной премии

Казанцам напомнили о голосовании в Международной премии городских инноваций Гуанчжоу. Россию в конкурсе представляет единственный кандидат – казанский парк «Малое Чайковое озеро». Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«Конкуренцию парку на первом этапе составили 274 проекта из 193 городов 54 стран мира. Это единственный проект из России, который поборется за победу в конкурсе», – напомнил он.

Каждый желающий может проголосовать за одного из 15 кандидатов. Пять городов-победителей станут известны в декабре. Подробнее о событии, кандидате от России и его конкурентах можно узнать в материале «Татар-информа».