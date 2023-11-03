Единственный парк из РФ — Малое Чайковое озеро поборется за победу в престижной премии

Парк «Малое Чайковое озеро» в Казани вошел в шорт-лист Международной премии городских инноваций Гуанчжоу. Это единственный проект из России, который поборется за победу в этом конкурсе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

Сейчас общественное пространство участвует в онлайн-голосовании в номинации «Приз зрительских симпатий», которое проходит на сайте премии до 30 ноября. Проголосовать за проект могут все желающие.

Казань будет бороться за победу с Тегераном, Анталией, Боготой, Сан-Паулу, Кейптауном, Джакартой и некоторыми другими городами. Согласно правилам премии, любой человек каждые 24 часа может отдавать 10 голосов любимому городу. В декабре жюри назовет пять городов-победителей.

Всего в этом году на участие в премии городских инноваций Гуанчжоу было подано 274 заявки из 193 городов и регионов 54 стран. Но только 15 городов были отобраны оргкомитетом и включены в шорт-лист.

Пять городов-победителей получат денежную премию в размере 20 тыс. долларов, памятный подарок и свидетельство.

Чайковые озера — уникальная природная территория в Ново-Савиновском районе Казани, где гнездятся чайки и обитает много других видов птиц, в том числе существует колония двух видов крачек.

Сам парк «Малое Чайковое озеро» расположен вблизи городской больницы №7 и поэтому имеет особенную концепцию. Он предназначен для реабилитации пациентов больницы, психоэмоциональной разгрузки врачей, а также отдыха и занятий спортом жителей близлежащих домов.

Проект благоустройства был разработан архитектурным бюро Miriada group под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани. Также в команде с архитекторами работали специалисты по реабилитации, экологи, предприниматели и жители города.

Основой идеи стала концепцию «Семь источников здоровья». В парке были созданы площадки для отдыха и занятий спортом, а также зоны для реабилитации и восстановления больных, которые и придают уникальность этому месту. Среди основных — зоны арт-терапии, аэроионотерапии, фитотерапии, терренкур, медиапирс, спортивная площадка со специальным оборудованием, зона проведения мастер-классов и огород для садовой терапии.

При строительстве парка специалисты организовали транзитные направления, которые помогают людям не обходить весь квартал по периметру, а пересекать его вдоль парковой зоны, сокращая время на дорогу.

Особое внимание во время разработки и реализации проекта уделялось сохранению экосистемы озера. Во время благоустройства его дно очистили, были высажены водные растения. Они способствуют самоочищению озера и увеличивают биоразнообразие. Всё это позволяет водоему вернуться к более природному виду.