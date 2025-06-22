Археологи РТ обнаружили укрепления Засечной линии XVIII века в Альметьевском районе

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Альметьевском районе в ходе проведенной по требованию Комитета РТ по охране объектов культурного наследия экспертизы участка, отведённого под реконструкцию нефтяной инфраструктуры, был обнаружен фрагмент оборонительной Ново-Закамской черты XVIII в. Об этом сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Ново-Закамская оборонительная линия — это система укреплений, созданная в начале XVIII века для защиты границ России на территории современных Самарской области и Татарстана. Засечная линия включает ров глубиной до 2 м. и вал высотой 1,5 м., а также реданы — треугольные земляные выступы, которые обеспечивали перекрестный огонь из ружей и артиллерии. Линия связывала между собой земляные крепости Татарстана, среди которых сохранились «Черемшанская крепость», «Шешминский фельдшанец» и «Кичуйский фельдшанец».

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

При этом на поверхности исследуемого участка следов памятника не сохранилось: в XX веке вал был выровнен, а ров засыпан из-за сельскохозяйственных работ и прокладки нефтепроводов. Однако при раскопках археологи зафиксировали остатки рва в стратиграфическом разрезе, что позволило подтвердить принадлежность территории к Ново-Закамской линии.

В настоящий момент Комитет Татарстана готовит нормативный акт о включении территории в список объектов государственной охраны. Также разработан проект мероприятий по сохранению археологического наследия на этом участке.