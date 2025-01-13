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Археологи одобрили работы по реконструкции Чеховского рынка Казани
Археологи одобрили проведение работ по реконструкции Чеховского рынка в столице Татарстана. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
В подготовленной ООО «Прикладная археология» экспертизе сказано, что «визуальный осмотр местности показал отсутствие <...> археологических памятников, выраженных в рельефе местности, а разведочная шурфовка — отсутствие культурных слоев и отложений».
В целом в ходе разведочного археологического обследования земельных участков объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не были обнаружены.
«Обследованные земельные участки могут быть использованы для проведения работ по обустройству проектируемого строительного объекта», — заключили археологи.
Ранее, в декабре 2024 года, проект реконструкции Чеховского рынка прошел экспертизу. Еще в феврале 2024-го его одобрила межведомственная комиссия при Раисе РТ под председательством Рустама Минниханова. У рынка должен появиться современный внутренний двор, а на площадке, где раньше размещались стихийные уличные лотки, — современный пристрой. Авторы проекта вдохновлялись опытом Даниловского рынка в Москве.
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