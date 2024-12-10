Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу
Проектная документация по реконструкции Чеховского рынка в Казани прошла экспертизу. Положительное решение опубликовано в ГИС «Единый государственный реестр заключений».
В качестве застройщика площадки указано ООО «Чехов-Групп», подготовкой документации занималось ООО «Проектория».
Проект реконструкции Чеховского рынка в феврале этого года одобрила межведомственная комиссия при Раисе РТ под председательством Рустама Минниханова. По задумке, у рынка появится современный внутренний двор, а на площадке, где раньше размещались стихийные уличные лотки, — современный пристрой. Авторы проекта вдохновлялись опытом Даниловский рынок в Москве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»