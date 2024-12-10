Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу

Фото: мэрия Казани

Проектная документация по реконструкции Чеховского рынка в Казани прошла экспертизу. Положительное решение опубликовано в ГИС «Единый государственный реестр заключений».

В качестве застройщика площадки указано ООО «Чехов-Групп», подготовкой документации занималось ООО «Проектория».

Проект реконструкции Чеховского рынка в феврале этого года одобрила межведомственная комиссия при Раисе РТ под председательством Рустама Минниханова. По задумке, у рынка появится современный внутренний двор, а на площадке, где раньше размещались стихийные уличные лотки, — современный пристрой. Авторы проекта вдохновлялись опытом Даниловский рынок в Москве.