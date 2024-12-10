news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 10 декабря 2024 07:00

Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу

Скопировать ссылку
Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу
Фото: мэрия Казани

Проектная документация по реконструкции Чеховского рынка в Казани прошла экспертизу. Положительное решение опубликовано в ГИС «Единый государственный реестр заключений».

В качестве застройщика площадки указано ООО «Чехов-Групп», подготовкой документации занималось ООО «Проектория».

Проект реконструкции Чеховского рынка в феврале этого года одобрила межведомственная комиссия при Раисе РТ под председательством Рустама Минниханова. По задумке, у рынка появится современный внутренний двор, а на площадке, где раньше размещались стихийные уличные лотки, — современный пристрой. Авторы проекта вдохновлялись опытом Даниловский рынок в Москве.

#чеховский рынок #реконструкция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100