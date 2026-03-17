Артур Абдульзянов: Помощь Фарида Мухаметшина будет неоценима

Помощь Фарида Мухаметшина на посту Почетного Председателя Госсовета РТ будет неоценима. Об этом заявил журналистам руководитель депутатской группы «ТНВ» в парламенте республики Артур Абдульзянов.

«Фарид Хайруллович – человек маститый, с большим опытом. Важно, что он будет с нами как советник и консультант. Его помощь будет неоценима. И нам важно соблюсти ту преемственность, которую он задал. А он задал четкий курс развития республики, направленный на повышение уровня жизни наших граждан», – сказал депутат.

Абдульзянов убежден, что с уходом Мухаметшина с поста Председателя Госсовета РТ этот курс не изменится и что проводимая им политика будет продолжена. «И мы будем следовать стандартам и целям, которые заданы», – отметил он.

Парламентарий добавил, что Мухаметшин всегда был для него «неким ориентиром, учителем, наставником». «Мы много общались. И мы знаем, что он всегда поможет советом», – подчеркнул Абдульзянов.

Исполнение обязанностей Председателя Государственного Совета РТ VII созыва на 19-м заседании парламента возложили на Марата Ахметова. По мнению Абдульзянова, с ним «преемственность будет соблюдена».

«Для нас главное – сохранить стабильное развитие республики, темпы развития экономики. Мне кажется, Марат Готович – более строгий и фундаментальный. Но тем не менее какая-то синхронизация здесь будет. Он имеет определенный опыт и не подведет. У него характер жесткий, целенаправленный. Он умеет отстаивать свое мнение. Думаю, есть большие шансы, чтобы продолжить путь, направленный на развитие», – заключил депутат.