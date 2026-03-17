Исполняющим обязанности Председателя Госсовета РТ стал Марат Ахметов

После отставки Фарида Мухаметшина, исполняющим обязанности Председателя Госсовета Татарстана единогласным решением депутатского корпуса назначили Марата Ахметова, ранее занимавшего должность заместителя Председателя Государственного совета РТ.

Марат Ахметов родился 16 июня 1954 года. Он окончил Казанский ветеринарный институт Н.Э. Баумана, а также Саратовскую высшую партийную школу.

Ахметов – кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ и РТ.

Избирался депутатом Госсовета Татарстана первого (1995-1999 гг.), шестого (2019-2024 гг.) и седьмого созывов.

Также Ахметов награжден орденом «Дуслык», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы», орденом «Почета», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», орденом Александра Невского, медалью «100 лет образования ТАССР», почетным знаком Государственного Совета Республики Татарстан «За вклад в развитие парламентаризма».

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2000 г.).