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Артисты Мензелинского драмтеатра поздравили женщин с 8 Марта из военной части
Артисты Мензелинского государственного татарского драматического театра имени С. Амутбаева Рустам Авзалов, Азат Зиганшин и Нурлан Шаехов поздравили женщин с 8 Марта прямо из военной части.
Трое актеров сейчас служат в Воздушно-космических силах РФ. Они были призваны в армию в декабре прошлого года и все попали в одну часть. Ребята сами изъявили желание пойти на службу.
Свое поздравление Рустам, Азат и Нурлан записали в стихах.
«Татар-информу» в театре рассказали, что репертуар не изменился после ухода артистов на службу — сейчас их роли исполняют другие актеры театра. Они быстро вошли в роли и даже успели побывать на казанских гастролях.
Фото, видео: Мензелинский драмтеатр.
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