Три артиста Мензелинского театра пополнили ряды российской армии

Фото: «Шахри Казан»

В рамках осеннего призыва сразу три актера Мензелинского государственного драматического театра им.Сабира Амутбаева отправятся на службу в армию. Это молодые артисты Азат Зиганшин, Нурлан Шаехов и Руслам Абзалов.

Как рассказал газете «Шахри Казан» директор театра Ильнур Гайниев, ребята из разных районов республики, однако проводить их в армию решили из театра.

«Наши молодые артисты довольно успешно выступают, быстро вошли в коллектив. Поэтому решили проводы в армию сделать в Мензелинске. Добрыми словами и пожеланиями мы обратились к близким и родным ребят, затем собрались у военкомата. В Казань мы ехали в автобусе нашего театра. Постарались придать символический смысл этой поездке, чтобы наши ребята почувствовали себя, будто они едут на гастроли, и чтобы настроились живыми и здоровыми вернуться домой. У нас нет ни капли сомнения в том, что наши артисты отслужат хорошо», – сказал Гайниев.

«Конечно, для такого небольшого театра, как наш, отсутствие сразу трех актеров – чувствительно, ребята молодые, популярные, и на репертуар это повлияет. Но мы вопрос решим, главное – защита страны, ребята сами изъявили желание пойти в армию», – добавил он.

Сейчас идет работа по замещению уехавших актеров в исполняемых ими ролях, их места займут другие актеры, репертуар сохранится. Но в то же время список спектаклей, запланированных на следующий год, может измениться, пояснил руководитель учреждения.