Мензелинский драмтеатр представил лучшие спектакли в Казани

Мензелинский государственный татарский драматический театра имени Сабира Амутбаева завершил гастроли в Казани, где на разных площадках представил свои лучшие постановки. Первым казанцы увидели спектакль «Похищение девушки» Мустая Карима в театре имени Камала. В зале был аншлаг.

Среди гостей в зале присутствовали депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, заслуженный артист РФ и народный артист РТ Салават Фатхетдинов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рафаэль Фаттахов, писатели, журналисты и земляки актеров.

На следующий день в театре Кариева состоялся показ детектива Загира Бигиева «Олуф, или красавица Хадича».

Затем труппа отправилась в поселок Осиново, где днем зрители могли увидеть литературно-драматический спектакль Ильяса Закирова «Помнить или забыть», а вечером — музыкальную комедию Мустая Карима «Похищение девушки». Также актеры выступили на сцене Атнинского театра, где показали тот же спектакль. Зрители пришли в восторг и пообещали ждать новых гастролей мензелинцев.

Народная артистка РТ Разиля Муллина исполняет роль Камили в спектакле «Похищение девушки». По ее словам, в Мензелинский театр она пришла в 1979 году, на гастроли в Казань приезжала много раз, но эти поездки до сих пор приводят ее во взволнованное состояние.

«Мне приятно, когда зрители тепло воспринимают нас. Отрадно, что на наши спектакли в Казани пришли величайшие коллеги Дания Нуруллина, Асхат Хисматов, Фарида Сафина и Луара Шакирзянова, которые за кулисами сказали много прекрасных слов. Друзья из Кариевского театра, Халида Сунгатуллина и Рамиля Закирзянова, лично пришли на спектакли, это ли не счастье? Была интересная встреча с дочерью нашей землячки Гульшат Зайнашевой Асией и ее зятем Рафаэлем Шакирьяновым. Мне кажется, что татарский зритель не отличается ни в Мензелинске, ни в Казани, должным образом воспринимает хорошую игру», — поделилась впечатлениями Разиля Муллина.