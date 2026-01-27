Артисты Актанышского района направили сборы от спектакля бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районном доме культуры имени Альфии Авзаловой состоялся показ комедии Хабира Ибрагимова «Нафига ханым». В этот вечер зрительный зал был заполнен, а в фойе и зале чувствовалась атмосфера настоящего праздника.

Спектакль представила творческая команда Такталачукского сельского поселения.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Самодеятельные артисты покорили публику живой игрой, диалогами и тонким народным юмором. Зрители с первых минут включились в происходящее на сцене, отвечая смехом и аплодисментами, а после окончания постановки долго благодарили актеров за подаренные эмоции.

Особое значение этот вечер приобрел благодаря благотворительной составляющей. Все средства, вырученные от продажи билетов, – 15 тысяч рублей – были направлены в фонд помощи участникам специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Творческий коллектив поблагодарили за искренность и отзывчивость. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес режиссера Марса Мансурова и всех участников спектакля, чье творчество объединило людей и позволило совместить радость искусства с реальной поддержкой тех, кто сегодня особенно нуждается в помощи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой