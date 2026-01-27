news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 27 января 2026 13:06

Артисты Актанышского района направили сборы от спектакля бойцам СВО

Читайте нас в
Телеграм
Артисты Актанышского района направили сборы от спектакля бойцам СВО
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районном доме культуры имени Альфии Авзаловой состоялся показ комедии Хабира Ибрагимова «Нафига ханым». В этот вечер зрительный зал был заполнен, а в фойе и зале чувствовалась атмосфера настоящего праздника.

Спектакль представила творческая команда Такталачукского сельского поселения.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Самодеятельные артисты покорили публику живой игрой, диалогами и тонким народным юмором. Зрители с первых минут включились в происходящее на сцене, отвечая смехом и аплодисментами, а после окончания постановки долго благодарили актеров за подаренные эмоции.

Особое значение этот вечер приобрел благодаря благотворительной составляющей. Все средства, вырученные от продажи билетов, – 15 тысяч рублей – были направлены в фонд помощи участникам специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Творческий коллектив поблагодарили за искренность и отзывчивость. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес режиссера Марса Мансурова и всех участников спектакля, чье творчество объединило людей и позволило совместить радость искусства с реальной поддержкой тех, кто сегодня особенно нуждается в помощи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

по теме Из Актанышского района на передовую отправлен 25-й гуманитарный груз
Из Актанышского района на передовую отправлен 25-й гуманитарный груз
по теме «Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе
«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026