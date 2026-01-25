news_header_top
СВО 25 января 2026 14:00

«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В районном отделе ЗАГС Актанышского района произошло трогательное событие – регистрацию брака прошли участник специальной военной операции Зуфар Закиров и его избранница Ангелина Ахмадеева.

С 2022 по 2024 год Зуфар, уроженец села Татарские Ямалы, находился на службе, исполняя воинский долг на защите Родины. Его мужество и стойкость стали предметом гордости для земляков. Дома его ждала Ангелина – и чувства молодых выдержали все испытания разлукой и временем, доказав свою искренность и силу.

Начальник районного ЗАГСа Гульфина Мухамадиева вручила молодоженам главный семейный документ – свидетельство о браке.

«Сегодня особенный день не только для Зуфара и Ангелины, но и для всего нашего района, – отметила Гульфина Мухамадиева. – Этот брак – символ верности, любви и стойкости».

Жители района присоединились к поздравлениям, желая молодым крепкого тыла, взаимного уважения, счастья и мирного неба над головой.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#СВО
