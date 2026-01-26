Из Актанышского района на передовую отправлен 25-й гуманитарный груз

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня волонтерский фонд «Мы вместе» в молодежном центре «Яшьлек» Актанышскго района отправил очередной, 25-й по счету, гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Помощь предназначена военнослужащим 1232-го полка, где служат жители Актанышского района. Доставка осуществлялась на военном грузовом автомобиле 1232-го полка, прибывшем в Набережные Челны.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

К отправке были подготовлены маскировочные сети, сплетенные жителями деревень Зубаирово, Аишево, Тюково, Чишмы и Кузякино. Строительный магазин «Шатлык» предоставил вагонные доски для строительства бани, а Актанышский элеватор – 10 мешков муки для выпечки хлеба.

Семьи военнослужащих подготовили именные посылки для своих сыновей, отцов, мужей и братьев.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры укомплектовали для каждого бойца по два ящика снаряжения. Учитывая холодную зиму, в посылки вошли теплые вещи: шапки, балаклавы, наколенники, носки, в том числе вязаные шерстяные, а также травяные чаи, сладости и предметы первой необходимости.

«Всего гуманитарная помощь была подготовлена для 12 военнослужащих. Получая посылки, бойцы направляют в адрес волонтеров ответные письма со словами благодарности и признательности», – отмечает волонтер Фирдания Нуруллина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Работа по сбору помощи продолжается: планируется закупка спанбонда, продолжается плетение маскировочных сетей, особенно востребованных на передовой.

Командир 1232-го полка с позывным Татарин (Женя) лично сопровождал груз. После разгрузки бойцы внутренних войск выехали за своими посылками. Совместно с мензелинскими волонтерами были переданы также сухие супы, травяные чаи и пряники.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители Актанышского района и волонтеры фонда «Мы вместе» продолжают поддерживать земляков на фронте и делать все возможное для скорейшей победы.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.