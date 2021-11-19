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Культура
19 ноября 2021  17:36

Артист Александр Серов выписался из больницы спустя месяц лечения от коронавируса

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Российского певца Александра Серова выписали из больницы, где артист провел целый месяц во время лечения от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал RT.

67-летний артист поступил в больницу 10 октября. У него был диагностирован коронавирус, вызвавший 75% поражения легких.

Неделю назад концертный директор Александра Серова рассказал, что певец идет на поправку. 12 октября композитор и певец Игорь Крутой в своем Instagram сообщил о госпитализации исполнителя с коронавирусной инфекцией и попросил подписчиков помолиться за своего коллегу.

#Россия #Коронавирус #игорь крутой #серов александр
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