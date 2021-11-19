Артист Александр Серов выписался из больницы спустя месяц лечения от коронавируса

Российского певца Александра Серова выписали из больницы, где артист провел целый месяц во время лечения от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал RT.

67-летний артист поступил в больницу 10 октября. У него был диагностирован коронавирус, вызвавший 75% поражения легких.

Неделю назад концертный директор Александра Серова рассказал, что певец идет на поправку. 12 октября композитор и певец Игорь Крутой в своем Instagram сообщил о госпитализации исполнителя с коронавирусной инфекцией и попросил подписчиков помолиться за своего коллегу.