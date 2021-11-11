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Ру Тат
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Официальная хроника
11 ноября 2021  17:44

Концертный директор Александра Серова рассказал, что певец идет на поправку

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Российский артист Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Скоро его выпишут из больницы, сообщил РИА Новости концертный директор певца.

«Самочувствие хорошее. Скоро выпишут», — рассказал источник. 

Ранее дочь Серова на странице в Instagram написала о том, что ее отец проходит интенсивное лечение и все родственники артиста уверены, что он скоро поправится. 

67-летний певец подарил российским слушателям такие музыкальные хиты, как «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь», «Звездопад», «Мадонна» и многие другие. 

12 октября композитор и певец Игорь Крутой в своем Instagram сообщил о госпитализации Серова с коронавирусной инфекцией и попросил подписчиков помолиться за своего коллегу.

#Коронавирус #певец #композитор #серов александр #игорь крутой
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