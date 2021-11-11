Концертный директор Александра Серова рассказал, что певец идет на поправку

Российский артист Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Скоро его выпишут из больницы, сообщил РИА Новости концертный директор певца.

«Самочувствие хорошее. Скоро выпишут», — рассказал источник.

Ранее дочь Серова на странице в Instagram написала о том, что ее отец проходит интенсивное лечение и все родственники артиста уверены, что он скоро поправится.

67-летний певец подарил российским слушателям такие музыкальные хиты, как «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь», «Звездопад», «Мадонна» и многие другие.

12 октября композитор и певец Игорь Крутой в своем Instagram сообщил о госпитализации Серова с коронавирусной инфекцией и попросил подписчиков помолиться за своего коллегу.