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12 октября 2021  15:14

Игорь Крутой попросил помолиться за певца Александра Серова, заболевшего коронавирусом

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Российский композитор и певец Игорь Крутой опубликовал в своем Instagram пост с просьбой помолиться и поставить свечу за своего коллегу и друга — музыканта Александра Серова, заразившегося коронавирусом. 

«Мой Друг Саня заболел этой „заразой“, помочь ему, при всем моем желании, я не могу, и мне очень захотелось сегодня выставить для вас не вошедший в программу Бори Корчевникова „Судьба Человека“ эпизод наших серово-крутовских юношеских воспоминаний», — написал Крутой.

Ранее сообщалось, что 67-летний певец Александр Серов находится в тяжелом состоянии в реанимации в одной из московских клиник с 70-процентным поражением легких.

#Коронавирус #игорь крутой #серов александр
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