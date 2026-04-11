Артига о непожатии руки Ахметзянову: «Уверен, что это получилось случайно»

Франк Артига

Фото: rubin-kazan.ru

Наставники казанского «Рубина» Франк Артига и «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов сегодня случайно не пожали друг другу руки, в этом не было никакого подтекста. Об этом испанский специалист заявил на послематчевой пресс-конференции.

«Я пошел навстречу, дошел до скамейки, а он (Ахметзянов – прим. Т-и) как будто отошел дальше. Уверен, что это получилось случайно», –подчеркнул Артига, отвечая на соответствующий вопрос.

«У меня есть правило: после матча всегда приветствовать тренера-соперника. И если я в хорошем расположении, я всегда еще стараюсь приветствовать арбитра», – добавил он.

Игра на казанской «Ак Барс Арене» завершилась нулевой ничьей. Клуб из столицы Татарстана по-прежнему находится в турнирной таблице РПЛ на седьмом месте, но уже с 34 очками. Оренбургская команда осталась на предпоследней, 15-й строчке с 20 баллами.

С осени 2025 года «Оренбург» возглавляет уроженец Нижнекамска и экс-наставник набережночелнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов. Контракт 42-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года (с возможностью продления еще на один сезон).