Артига о нулевой ничьей с «Рубином»: «Нам не достает победы дома»

Франк Артига

Наставник казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал сегодняшнюю домашнюю встречу с «Оренбургом», которая завершилась нулевой ничьей.

По оценке испанского специалиста, качество игры его подопечных было лучше, чем в матче с «Сочи», но им не удалось забить победный гол. «В первом тайме не хватало динамики, во втором выглядели лучше, ребята старались, бились. В целом резюме позитивное, но хотелось взять три очка», – подчеркнул он.

Не слишком удачные атаки казанцев их наставник объяснил тем, что состав «выстраивался под определенную линию, под активные действия в обороне без мяча, под игру в контратаках», а процесс перестройки занимает время, хотя сейчас и наблюдается прибавка во многих компонентах.

«Когда команда играет против соперника выше статусом, когда нужно реагировать на то, что предлагает соперник, она чувствует себя комфортнее. Когда нужно самим вести игру, когда ты выступаешь в роли более статусного соперника, когда нужно владеть инициативой, команде приходится сложнее. Это процесс, команда прибавляет во многих компонентах», – подчеркнул он.

В ответ на вопрос о недостатке эмоций Артига подчеркнул: «Нам не достает победы дома». По его оценке, команда в хорошем настроении, сама осознает трудности, над ними производится работа, «но атмосфера прекрасная». «Команда сплочена, раздевалка замечательная», – акцентировал он.

Отдельно главный тренер упомянул работу всех игроков в обороне без мяча. В шести матчах «Рубин» пропустил два гола с пенальти и гол от «Краснодара» на 94-й минуте, напомнил он.

Появление на старте почти всех креативных игроков – Назми Грипши, Никиты Васильева, Руслана Безрукова, Мирлинда Даку – Артига связал с желанием показать зрелищную игру и попытками экспериментировать. «По турнирной ситуации мы набрали достаточное количество очков, чтобы остаться в Премьер-лиге, и мы предприняли попытку поставить несколько игроков такого профиля», – уточнил он.