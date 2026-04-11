«Рубин» не смог одолеть «Оренбург», встреча завершилась без единого гола

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» не смог одолеть «Оренбург» на своем поле в 24-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью, причем соперникам не удалось забить ни одного гола.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, защитник южноуральцев Алексей Татаев мог ударом головой отправить мяч в ворота хозяев, но удача ему не сопутствовала. За этим последовала контратака казанцев, но удар полузащитника «Рубина» Назми Грипши на 42-й минуте также оказался безрезультатным – отличился вратарь гостей Богдан Овсянников.

Во втором тайме защитник «Оренбурга» Фахд Муфи имел шанс отличиться на 70-й минуте (тоже за счет удара головой), но голкипер «Рубина» Евгений Ставер не позволил мячу попасть в ворота. Вскоре после этого, на 77-й минуте, нападающий казанцев Мирлинд Даку все-таки забросил мяч в ворота оренбуржцев, но гол не был засчитан, так как албанский форвард находился в офсайде.

После сегодняшнего матча клуб из столицы Татарстана по-прежнему находится в турнирной таблице РПЛ на седьмом месте, но уже с 34 очками. Оренбургская команда осталась на предпоследней, 15-й строчке с 20 баллами.

Прежде «Рубин» ни разу не проигрывал «Оренбургу» дома в рамках РПЛ: татарстанская команда одержала три победы, две игры завершились вничью. На этот раз казанцам под руководством своего испанского наставника Франка Артиги удалось продлить беспроигрышную серию до пяти матчей. До этого они обыграли «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0), сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и победили «Сочи» (1:0) на выезде.

«Оренбург» же находится в зоне прямого вылета. До сегодняшней встречи в текущем сезоне южноуральский клуб выиграл лишь один из 11 гостевых матчей, дважды сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Переломить тенденцию сегодня не удалось. С осени 2025 года команду возглавляет уроженец Нижнекамска и экс-наставник набережночелнинского КАМАЗа Ильдар Ахметзянов.